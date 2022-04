Domingo tem Ranking Noroeste de Ciclismo no Parque de Exposições. Prestigiem!

O RANKING NOROESTE conta com quatro etapas, uma que foi em Santa Isabel do Ivaí na qual competidores de Jandaia trouxeram o primeiro, segundo e terceiro lugar. A segunda etapa acontece neste fim de semana no Parque de Exposições a partir das 8h da manhã, e a equipe de Jandaia pede para que vão lá torcer e gritar por eles. A entrada é gratuita.

A terceiro etapa acontecerá em junho na cidade de Goioerê e a última, a grande final em agosto na cidade de Loanda.

Fotos da equipe em Santa Isabel do Ivaí