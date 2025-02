Dois mortos e um ferido em acidente envolvendo caminhões e carreta bitrem em Maringá

Um grave acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (25) no Contorno Norte de Maringá, resultando na morte de pelo menos duas pessoas, um homem e uma mulher. O acidente envolveu dois caminhões e uma carreta bitrem carregada com areia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias equipes de socorro atenderam a ocorrência, incluindo homens do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

O acidente ocorreu na região da Avenida Alziro Zarur, quando a carreta bitrem, que transportava areia, perdeu o freio e atingiu o primeiro caminhão, que colidiu contra o segundo. Um maquinário que fazia reparos no asfalto também foi envolvido no acidente.

Após a colisão, houve vazamento de combustível e os dois veículos explodiram. Uma pessoa foi resgatada com vida, mas as identidades das vítimas fatais ainda não foram divulgadas.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento.