No dia 18 de agosto acontece a Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Jandaia do Sul, às 19 horas, na Câmara de Vereadores localizada próximo a Indústria Missiato.

O Plano de Mobilidade Urbana tem como objetivo desenvolver ações encontrando soluções que permitam o deslocamento das pessoas na cidade, seja de que maneira for, a pé, de carro, bicicleta, ônibus ou outros, tornando esse movimento fluido e prático.