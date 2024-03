Corpo de criança de 2 anos e 6 meses é encontrado em córrego

Na manhã desta quinta-feira (7), uma tragédia abalou a comunidade de Guarapuava, no Paraná, com a descoberta do corpo de uma criança de 2 anos e 6 meses em um córrego, localizado atrás da casa onde morava no bairro Boqueirão.

Ela teria caído no córrego.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os moradores da região encontraram a criança por volta das 8h30, presa em alguns galhos, a cerca de 2 km de onde teria caído. As buscas iniciaram na noite de quarta-feira (6) após uma forte chuva atingir a região, e a mãe relatou o sumiço da filha, levando a crer que ela teria caído na água.

Os bombeiros realizaram buscas na noite anterior por cerca de 30 minutos, mas devido à escuridão e ao alto nível do córrego, interromperam a busca. A mãe e vizinhos continuaram as tentativas até as primeiras horas da manhã, encontrando um chinelo da criança, o que levou os bombeiros a retornarem ao local na manhã seguinte.

Neste triste desfecho, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados para investigar a causa da morte da criança.