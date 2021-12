Corpo carbonizado é encontrado em Apucarana

No final da manhã desta quinta-feira (23), o corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado, na região do Parque da Raposa, aos fundos do Residencial Dom Ângelo.

Ao lado do cadáver tinha ossos que seriam de um cachorro, também carbonizado. Um rapaz que recolhe recicláveis passava pelo local, encontrou uma bota e logo levou um susto. Viu o corpo queimado.