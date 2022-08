Condutor é preso por dirigir embriagado e carro é apreendido

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h07 desta segunda-feira (29) na Rua Dourados, esquina com a Benedito José da Silva, no Jardim Vista Alegre em Jandaia do Sul.

Conforme relatório da Polícia Militar, Após denúncias anônimas relatando que no Bairro da Vila Rica um veículo Ford Ka, de cor prata, estaria trafegando pelo local e no seu interior estariam três homens e uma mulher que já são conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de drogas rondando pelo referido bairro em atitude suspeita, a equipe policial acabou logrando êxito em abordar o veículo, sendo os masculinos submetidos a revista pessoal e nada de ilícito constatado, porém checado o veículo constou que encontra-se com débitos pendentes junto ao Detran e que o condutor está com a CNH vencida a mais de trinta dias.

Foi indagado ao condutor se teria feito uso de bebida alcoólica, o mesmo informou que sim e aceitou ser submetido ao teste de alcoolemia que aferiu 0,79 mg/L, configurando assim o crime de Embriaguez ao Volante.

Foi dada voz de prisão ao condutor de 42 anos, sendo o mesmo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O Veículo Ford Ka foi guinchado e encaminhado até o Pátio do Detran, onde foram elaboradas às devidas notificações de trânsito.

Os demais abordados foram orientados e liberados no local.

Outra ocorrência similar foi registrada na Rua Presidente Kennedy

A equipe visualizou um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta Honda CG 125, sendo que o condutor realizou manobra com a motocicleta equilibrando-se apenas em uma das rodas, o que motivou também a abordagem, que foi realizada no local acima citado.

O abordado não possui CNH. A motocicleta estava com o motor de outra moto baixada pelo Detran. Diante dos fatos o condutor foi advertido e orientado no local e a motocicleta foi conduzida pela equipe policial até o pátio do Detran.

Foram lavradas as notificações cabíveis a situação.