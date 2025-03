Condutor de Honda Biz é preso em Marumbi

A equipe policial em patrulhamento avistou uma motoneta Honda Biz com placa de Londrina-PR, mas consulta ao sistema revelou que o veículo era, na verdade, do município de Tamarana.

Diante disso, a equipe procedeu à abordagem e identificou o condutor, não encontrando nada de ilícito com ele ou em seu desfavor no sistema SESP. No entanto, verificou-se que o chassi tinha a numeração suprimida, a numeração do motor não conferia com a placa e havia sinais de raspagem, tornando impossível a checagem.

Com essas evidências, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.

