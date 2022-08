Comprador de tijolos e dono de olaria caem em golpe

A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (3) na Rua Antônio Lopes Villar em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante de 44 anos, informou que negociou a compra de certa quantia de tijolos com um homem, o qual disse ser negociador e representava uma olaria cerâmica.

A vítima comprou a quantia de 10 mil tijolos que só pagaria no dia da entrega. Que nesta data chegou no endereço solicitado um caminhão com os tijolos, momento em que o negociador passou a chave pix e recebeu a quantia combinada.

Posteriormente, a empresa entrou em contato com os funcionários que haviam entregue os tijolos e avisaram que não haviam recebido o dinheiro.

Nesse instante, as partes entenderam que haviam sido enganados por esse negociador, que deu o golpe na Olaria e no cidadão de Jandaia.

Sendo assim, o proprietário da empresa que fica na cidade de Rio Bom foi avisado e as partes foram orientadas a deslocar na delegacia.