Comerciantes protestam e pedem reabertura de lojas em Apucarana

Comerciantes e colaboradores protestam na manhã desta segunda-feira (1º) em Apucarana. Todos pedem a reabertura das lojas que estão fechadas por causa do novo decreto do Estado com medidas mais rígidas para evitar a propagação da Covid-19.

A manifestação também reúne pessoas que trabalham em academias, salões de beleza, barbearias.

Conforme o Eduardo Ferreira, empresário apucaranense, a intenção da manifestação é negociar com o Governo e com o município. “Unimos forças e estamos aqui por que queremos trabalhar, podemos trabalhar em horário reduzido, mas não podemos ficar fechados, é começo de mês, temos nossos compromissos para honrar, não tem como ficar fechado. Queremos negociar”, disse.

Com informações do TnOnline