Colisão é registrada em semáforo de Jandaia neste domingo

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h12 deste domingo (24) no cruzamento da Rua Clementino Puppi com Souza Naves, esquina da Valdar.

Conforme a PM, após solicitação a equipe de serviço deslocou até ao local dos fatos, onde segundo informações repassadas, havia ocorrido um acidente de trânsito sem vítimas, no semáforo que fica no cruzamento com as ruas Senador Souza Naves e Clementino S. Puppi. O condutor relatou que estaria trafegando com seu veículo Imp/Kia Sephia pela Rua Senador Souza Naves sentido Av. Getúlio Vargas, quando outro veículo Toyota CROSS XRX, que também estaria na mesma via, porém no sentido oposto, acabou fazendo a conversão à esquerda na Rua Clementino S. Puppi, vindo a colidir no para-choque dianteiro, lado direito do seu veículo Kia.

Ambos os veículos acabaram sofrendo danos materiais de pequena monta e após checagem dos veículos e condutores via Sistema, foram liberados no local.