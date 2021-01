Carreta tomba em Apucarana e deixa rodovia interditada

(Berimbau) Quem estava trafegando pela BR-376, altura do Bairro Vila Reis, em Apucarana, deparou com a rodovia interditada na manhã deste dia 08 de janeiro, de 2020. Segundo o repórter Edi Henrique, da Rádio Nova AM, de Apucarana, um caminhão de Maringá, tombou na altura do pontilhão. Trata-se de uma Scania bitrem, da cidade de Maringá, carregada com bags. No veículo de carga estava o motorista e o filho de 8 anos, os quais saíram ilesos.