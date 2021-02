Na tarde deste domingo (7) um VW/Gol e um Renault Sandero se envolveram em um acidente no trevo de acesso à Sociedade Rural de Apucarana, no Contorno Norte de Apucarana.

O motorista do Gol teria tentado desviar do Sandero e perdeu o controle indo para fora do acostamento. O SAMU foi chamado para atender o condutor, mas ele não estava no local quando os socorristas chegaram.