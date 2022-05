Campeonato de MUAY THAI é realizado em Jandaia do Sul

Em parceria com a FIGHT CLUB C.T. de artes Marciais e o grupo SCHIMA COMBAT de Maringá, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de esportes, realizou o 5° campeonato Maringaense de MUAY THAI nesse último sábado, 30/04.

Estiveram presentes no evento participantes de Jandaia do Sul e região,

Evento contou com mais de 35 lutas e a participação de academias de todo o estado.

Se você ainda não conhece artes marciais e tem vontade de saber um pouquinho mais sobre esse esporte que vem ganhando cada dia mais espaço no mundo moderno, onde defesa pessoal está super em alta, fica o convite!

Fight Club – C.T. de artes marciais

Av. Getúlio Vargas, 997 centro

Shopping TACLA center

Aulas experimentais gratuitas nas modalidades: Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, Kung Fu, Capoeira e Karatê.