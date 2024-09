Caminhoneiro fica preso às ferragens após caminhão tombar em Apucarana

Na manhã desta quinta-feira (12), um caminhoneiro ficou preso às ferragens após o veículo que dirigia tombar na rodovia BR-376, no Contorno Sul de Apucarana. O acidente ocorreu nas primeiras horas do dia, quando o motorista trafegava no sentido Califórnia.

As equipes do 11º Grupamento de Bombeiros foram acionadas às 06h46 para atender à ocorrência e estão trabalhando no resgate da vítima. O caminhão, carregado com óleo vegetal, tombou e caiu sobre o guard rail, ficando completamente destruído. A carga se espalhou pela pista, causando interrupção no tráfego de veículos.

Testemunhas relatam que parte da carga pode ter atingido um rio próximo.