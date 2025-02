Caminhoneiro fica ferido após colisão traseira em Mandaguari

O acidente ocorreu por volta das 11h15 desta sexta-feira (28) na BR-376, próximo ao Posto da PRF em Mandaguari.

Conforme os bombeiros, a própria vítima informou que estaria presa às ferragens relatando dores na perna esquerda. Considerando a gravidade da ocorrência o Helicóptero do SAMU foi deslocado para o local.

No local foi confirmada a colisão traseira de dois caminhões.

O condutor do caminhão que colidiu atrás, de 61 anos, realmente estava presos às ferragens, com suspeita de fratura em membro inferior esquerdo e laceração na região (região da canela, perto do tornozelo).

A vítima foi desencarcerada e encaminhada ao Hospital Bom Samaritano.

.