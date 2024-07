Caminhoneiro fica ferido após carreta tombar no Contorno Sul de Apucarana

No final da tarde desta quarta-feira, 3 de julho, um acidente grave ocorreu na rodovia BR-376, no Contorno Sul de Apucarana. O motorista de um caminhão, uma carreta Scania G420 com furgão refrigerado, carregado com frangos, sofreu ferimentos graves após o veículo tombar.

O tombamento aconteceu próximo ao Motel Paradise, e até o momento não se sabe exatamente o que causou o acidente.

O caminhoneiro ficou preso às ferragens da cabine, e socorristas do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionados para prestar os primeiros socorros à vítima. Ele teria sofrido fraturas nos braços.