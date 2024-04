Nesta quinta-feira (4), uma carreta carregada com um contêiner, bateu violentamente contra um caminhão Volkswagen baú, que seguia no sentido contrário. O acidente de trânsito foi registrado na BR-376 próximo ao pontilhão do distrito da Vila Reis, em Apucarana.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas.

Três pessoas sofreram escoriações sem gravidade.