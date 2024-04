Caminhão cai no Rio Tibagi em Ponta Grossa

Na manhã desta terça-feira, dia 16 de abril, um grave acidente de trânsito na BR-376, sobre a ponte do Rio Tibagi, em Ponta Grossa, mobilizou equipes do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da PRF, um caminhão colidiu contra a defensa da ponte e acabou caindo dentro do rio. O veículo ficou praticamente submerso, com apenas a parte superior da cabine e do contêiner visíveis acima da água. O condutor, que sofreu apenas ferimentos leves, estava consciente no momento do resgate, apresentando pequenas escoriações nos braços.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou o motorista ao hospital em Ponta Grossa. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o resgate, mas já foi liberado.

Uma operação será montada para içar o caminhão de dentro do rio. As autoridades continuam investigando o ocorrido.

Com informações da CGN.