Apucaranenses morrem após confronto com a Polícia Militar

Dois apucaranenses morreram e outros três moradores da cidade foram presos após confronto com a Polícia Militar (PM), na madrugada desta terça-feira (13), entre as cidades de Iguaraçu e Ângulo, no norte do Paraná.

De acordo com o site Plantão Maringá, que conseguiu confirmar com o Instituto Médico Legal (IML), os homens que morreram são: Guilherme José de Miranda Ferreira, de 24 anos e Celso Luis Lopes Jardim, de 31 anos, ambos moradores de Apucarana.

Outros quatro homens, três de Apucarana, de 19, 27 e de 43 anos foram presos. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam de Colorado realizava patrulhamento na região, quando avistou um comboio de veículos.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos deixaram os veículos e fugiram. A PM repassou que durante a fuga, os envolvidos começaram a atirar contra a equipe, que revidou.

