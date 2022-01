Apucarana confirma 179 novos casos de Covid nesta quinta

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou 179 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (6) em Apucarana. O município segue com 505 mortes provocadas pela doença e soma agora 19.061 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

São 102 mulheres (entre 9 e 71 anos) e 77 homens (entre 3 e 86 anos). Segundo boletim da AMS, o município tem mais 122 suspeitas em investigação.

São 11 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, dois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nove na enfermaria.

A última vez que Apucarana havia confirmado um número tão alto de casos no mesmo dia foi em 25 de maio de 2021, no auge da pandemia, com 170 diagnósticos positivos da doença.

As informações são do TnOnline