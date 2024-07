Uma aposta de Apucarana, que foi feita por canal eletrônico, acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3142 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O novo milionário ou nova milionária faturou um prêmio de R$ 1.695.851,91.

Os números sorteados foram 01-03-04-06-07-09-10-13-14-15-16-17-18-20-22.

O próximo concurso será realizado na segunda (01). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

As informações são do TnOnline