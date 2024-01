Aplicativos da Receita e do Detran são caminhos seguros para o pagamento do IPVA

(AEN) A Secretaria da Fazenda e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) renovam o alerta aos contribuintes sobre a existência de sites falsos relacionados ao pagamento do IPVA e reforçam que além da opção pelo site oficial do IPVA e do Portal de Pagamentos de Tributos, com final pr.gov.br, os aplicativos Serviços Rápidos da Receita Estadual e Detran Inteligente oferecem uma maneira segura de realizar os pagamentos. Os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS.

No caso do Detran Inteligente, existe uma opção chamada “Débitos IPVA” na capa. Após inserir o número do Renavam, o usuário é direcionado para a escolha do pagamento do IPVA em cota única ou no parcelamento de até cinco vezes.

No caso do Serviços Rápidos da Receita Estadual é necessário fazer a autenticação do usuário com o mesmo cadastro do programa Nota Paraná para ter acesso aos pagamentos. É possível gerar as guias de pagamento (com código PIX, código de barras ou guia em arquivo PDF), parcelar em 5 vezes sem juros ou em 12 vezes, com juros, por meio do cartão de crédito.

DICAS – Alguns sites fraudulentos criados com domínios enganosos direcionam os usuários para um suposto sistema de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Para proteger os contribuintes contra essas ameaças, a Secretaria da Fazenda também aconselha a verificação cuidadosa dos endereços eletrônicos utilizados para realizar transações online ou pesquisar notícias sobre o IPVA.

– Verifique se o endereço eletrônico do site do IPVA possui o domínio final “pr.gov.br”.

– Evite clicar em anúncios que indiquem “patrocinado”, pois podem redirecionar para sites não oficiais.

– Os órgãos públicos não enviam e-mail, SMS ou WhatsApp oferecendo descontos para pagamento de impostos.

GUIAS DE PAGAMENTO – As guias de pagamento do IPVA não são mais enviadas pelos correios. A emissão deve ser realizada por meio de canais oficiais.