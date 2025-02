Acidente na PR-444 envolveu carro de Jandaia do Sul

Na tarde desta terça-feira (25) um acidente deixou duas pessoas feridas na PR-444, em

Mandaguari. A batida ocorreu por volta das 15h05, na altura do km 26, e foi classificado como abalroamento transversal. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo Fiat Strada Freedom, com placas de Jandaia do Sul, trafegava pela rodovia no sentido Arapongas a Ribeirão dos Dourados quando colidiu transversalmente com uma Chevrolet Montana, de Apucarana, que cruzava a pista. Com o impacto, uma das rodas da Montana se desprendeu e atingiu um terceiro veículo, uma Fiat Strada Adventure, de

Mandaguari.

As Informações são do Blog do Berimbau

