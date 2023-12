Acidente em rodovia de Apucarana deixa dois feridos

Um acidente na tarde de sábado (9) deixou um motorista de 50 anos e seu passageiro, um adolescente de 16 anos, feridos em Apucarana. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a picape em que estavam capotou e caiu em um barranco às margens da PR-170.

O ocorrido aconteceu por volta das 16h, no km 123 da rodovia. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente e se dirigiram ao local. O condutor da picape, um veículo modelo GM Montana, foi encaminhado ao Hospital da Providência, enquanto o adolescente, que sofreu ferimentos leves, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com relatos da PRE, a picape seguia no sentido de Novo Itacolomi a Apucarana quando o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse e caísse no barranco à esquerda da pista.