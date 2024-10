203 toneladas: PRF ultrapassa recorde histórico de apreensão de drogas no Paraná

(Com. Soc. PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no Paraná mais de 203 toneladas de drogas até setembro deste ano, ultrapassando o resultado de todo o ano de 2023. O resultado representa um recorde histórico, pelo segundo ano consecutivo. Ano passado, recorde histórico até então, foram apreendidas 195 toneladas de drogas no estado, incluindo maconha, cocaína e crack.

Comparativo 2023/2024

A droga mais apreendida foi a maconha e seus derivados (200 toneladas), com a cocaína e derivados ocupando o segundo lugar, com pouco mais de 3 toneladas. Desde janeiro deste ano, 559 pessoas foram detidas pela PRF por tráfico de drogas no estado.

Histórico de apreensões de maconha

A abordagem de maior vulto registrada no Paraná neste período foi no começo de agosto, quando a PRF localizou, no município de Balsa Nova, uma carga de mais de dez toneladas sendo transportada em uma carreta (leia aqui). A segunda maior foi registrada em Astorga, na região de Maringá, em junho, quando sete toneladas de maconha foram localizadas escondidas sob uma carga de ração animal (leia aqui).

Além do comprometimento e profissionalismo dos policiais, os resultados obtidos pela PRF no Paraná são justificados por fatores como a integração com outras forças de segurança, compartilhando informações e pessoal, e pelo trabalho de inteligência policial.

O grupo especializado de operações com cães amplia os resultados de apreensões ao utilizar cães treinados para localizar drogas. Os animais apontam veículos transportando as drogas em abordagens aleatórias ou apontam a localização exata da droga escondida dentro de partes estruturais dos veículos em abordagens direcionadas, possibilitando uma abertura com maior segurança jurídica para os policiais

O trabalho de inteligência policial, presente em 76% das apreensões no Paraná, aumenta a assertividade das ações da PRF, direcionando o policial para abordagens com maior probabilidade de localização de ilícitos. Em combinação com a alta qualificação dos policiais rodoviários federais no combate à criminalidade e com a utilização de outros recursos, como a utilização de cães farejadores para localizar drogas escondidas em veículos, os recursos de análise de risco e probabilidade conduzem a instituição a resultados recordes rapidamente superados a cada ano.

“Esse resultado operacional é fruto do empenho diário do comprometimento das equipes da PRF, não apenas nas regiões de fronteira mas também fora delas, e tem muito a ver também com os investimentos crescentes que a PRF tem feito nas áreas de tecnologia e de inteligência, que são fatores que tendem a otimizar as nossas abordagens e, também, a cooperação cada vez mais efetiva da PRF com os demais órgãos de segurança pública”, destaca o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira.

Oliveira ainda reforça que “restando três meses para o fim de 2024, a PRF no Paraná já bateu o recorde histórico de apreensões de drogas, com mais de 200 toneladas apreendidas apenas nos primeiros nove meses do ano. Isso equivale a cerca de 750 quilos por dia, um volume muito grande”.