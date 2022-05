Foi realizado neste domingo (1) no Country Club de Jandaia do Sul o “Torneio do Trabalhador”. O evento realizado pela Prefeitura Municipal com a coordenação do Departamento de Educação e Esportes, contou com a participação de atletas nas modalidades de Futebol Suiço, Beach Tennis, Truco e Sinuca.

O Futebol Suíço contou com a participação de 10 equipes: Banco da Terra, Pneus Jandaia, Muleke Travesso “A”, Muleke Travesso “B”, Assem, Boss Pizzari, Max Mania, Jamel, Taubaté e Dominus, saindo vencedora a equipe Jamel e vice a equipe do Muleke travesso.

O truco teve a participação de aproximadamente 40 duplas entre homens e mulheres, já a sinuca teve a participação de 38 pessoas. O Beach tênis, somando todas as categorias, teve um total de 60 duplas inscritas.

Aproximadamente, participaram do evento mais de 3 mil pessoas durante o dia todo, sendo um total sucesso de participação da população em geral, participando efetivamente nas competições ou prestigiando o evento.

Resultados dos torneios do dia do trabalho

MODALIDADE TRUCO EQUIPES TERCEIRO LUGAR DOUGLAS MILANI E GIOVANE SOARES VICE-CAMPEÃO THOMAS MIRANDA GARCIA E OSVANIR DE CAMPOS CAMPEÃO VINICIUS MENDONÇA E WEVERTON MENDONÇA

MODALIDADE SINUCA EQUIPES TERCEIRO LUGAR EDIVALDO APARECIDO ( NENO ) VICE-CAMPEÃO ADRIANO BATISTA DOS SANTOS CAMPEÃO JOSE CLAUDIO ( NEQUINHA )

MODALIDADE FUTEBOL SUIÇO EQUIPES VICE-CAMPEÃO MOLEKE TRAVESSO CAMPEÃO AFUJAM