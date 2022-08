O acidente ocorreu por volta das 18h30 desta terça-feira (30) na Rua Renê Taccola em Mandaguari.

O Fiat Uno estava estacionado em uma borracharia, quando desceu sozinho com uma mulher no banco do carona e acabou colidindo numa carreta que trafegava no sentido Arapongas.

A mulher, de 32 anos, foi ejetada e quase foi parar embaixo da carreta, mas felizmente sofreu apenas ferimentos leves.