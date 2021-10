Velório de ator da Globo que faleceu aos 42 anos acontece em Maringá

O corpo do ator e humorista Carlos Henrique Luna ou Caike Luna, de 42 anos, é velado desde a madrugada desta segunda-feira, 4, na Capela do Prever do Cemitério Parque de Maringá. O velório é restrito a familiares e amigos mais próximos. O ator que nasceu em Cruzeiro do Oeste se tornou conhecido em todo o Brasil por interpretar o personagem Cleitom no programa “Zorra Total”, da TV Globo.

Caike estava internado em um hospital de Curitiba, onde tratava o Linfoma Não-Hodgkin um tipo de câncer que ataca o sistema linfático. Nas redes sociais, em abril, o ator falou sobre o tratamento e também contou que havia perdido o pai para a covid-19. Após o velório em Maringá, o corpo do ator será cremado.

Pela TV Globo, além de atuar no “Zorra Total” ele também trabalhou na novela Rock Story e integrava atrações do canal Multishow como “Baby Rose”, “Treme e Treme” e “Xilindró”. Ele começou a carreira em Curitiba onde atuou em várias peças de teatro até receber convite da emissora de TV.