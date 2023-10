Veículos de empresa que distribui alimentação para presos são incendiados em Apucarana

Dois veículos Fiat Fiorino ficaram destruídos após pegar fogo na madrugada desta quarta-feira (11), em uma empresa responsável pela distribuição de alimentação para cadeias públicas e presídios da região de Arapongas, Sarandi e Apucarana. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. O incêndio aconteceu na Rua Maranhão, no Bairro Jardim Apucarana. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo foi encontrado já em chamas no pátio da empresa. O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a contenção do fogo. Imagens das câmeras de monitoramento mostram os prováveis criminosos. Além disso, um galão com vestígios de gasolina foi encontrado no local e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP). A polícia Civil investiga o caso.

