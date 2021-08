Veículo Gol capota na PR-466 em Marumbi

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada na noite de domingo (22) para atender um acidente de trânsito na PR-466, entre o Distrito São José e Marumbi, onde haveria vítimas presas as ferragens.

No local os socorristas constataram que uma pessoa teria ficado ferida e havia sido socorrida pela ambulância do município de Marumbi.

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe policial estava em patrulhamento quando foi abordada pelo medico de plantão do hospital de Marumbi onde o mesmo relatou que a ambulância estava atendendo um acidente de trânsito na entrada de Marumbi na rodovia 466 onde um veiculo tinha capotado e precisava de um apoio.

A viatura deslocou ate o local onde o motorista do veiculo estava sendo colocado dentro da ambulância e encaminhado para o hospital sendo que no local ficou sua namorada e mais dois amigo que estavam juntos no veiculo, mas sem ferimentos.