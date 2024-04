Veículo com criança no banco da frente colide em carro parado e foge

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h49 desta segunda-feira (1) na Rua Professor Roberto Rezende Chaves.

O veículo, que tinha uma criança no banco da frente, colidiu contra um carro parado. Imagens de segurança registraram o incidente.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de acidente de trânsito seguida de fuga de veículo envolvido, a equipe deslocou ao endereço. Em contato com o solicitante este informou que seu veículo GM Corsa estava estacionado em frente sua residência e ao perceber que alguém havia se chocado contra o veículo saiu para verificar a situação, porém não conseguiu identificar o veículo do autor que trafegava pela via sentido ao centro da cidade e tomou rumo ao bairro Jardim das Flores pelo acesso ao lado da estação ferroviária.

O veículo em questão chocou-se com a lateral, lado do motorista, danificando a lataria por quase toda a extensão, arrancando também o retrovisor. Diante das circunstâncias fica feito o registro para providências futuras por parte do solicitante caso consiga identificar o autor do fato.