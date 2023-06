Uma pessoa morreu baleada e três ficaram feridas em Apucarana

Um atentado a tiros deixou uma pessoa morta e outras três feridas em Apucarana, neste sábado (10). Segundo informações da Polícia Civil, três bandidos encapuzados chegaram em um veículo Fiat Punto e desceram atirando. As vítimas estavam conversando em uma esquina do bairro Jardim Sumatra quando foram surpreendidas. Uma das vítimas mortas usava uma tornozeleira eletrônica. Diversas cápsulas deflagradas foram encontradas no local, e as armas utilizadas tinham calibres 9 mm e .380 mm. A polícia investiga a ligação do ocorrido com a “guerra do tráfico” na cidade, que já registrou outros assassinatos semelhantes este ano.