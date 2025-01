Traficante perde quase 1,5 Kg de maconha em rua de Califórnia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Califórnia nesta segunda-feira (6).

Conforme a PM, a equipe foi procurada por um morador, relatando que encontrou dois objetos em via pública. No local a equipe visualizou na calçada dois tabletes de substância análoga a maconha, embalados em um plástico de cor vermelha, que posteriormente pesados, acusou 1.474 (Um quilo, quatrocentos e setenta e quatro gramas) que estas embalagens estavam com os cantos amassados e ralados aparentando que caiu de algum veículo em movimento.

Desta forma, a equipe levantou filmagens de três locais diferentes, onde foi possível visualizar o morador localizando a droga às 15h05min, às 13h52min passa uma motocicleta cinza, com um ocupante de shorts e camiseta preta, capacete branco e mochila preta nas costas. Já na próxima filmagem, às 15h52min53seg, consta ele transitando sentido Apucarana, sendo possível visualizar a mochila nas costas aberta.

O entorpecente foi encaminhado a Delegacia de Marilândia do Sul para providências cabíveis.