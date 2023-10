Temporais afetaram mais de 6 mil pessoas em 22 municípios do Paraná, aponta Defesa Civil

(AEN) Os temporais que atingem o Paraná desde a madrugada de quarta-feira (4) afetaram um total de 6.090 pessoas de 22 municípios, de acordo com o relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil na tarde desta quinta-feira (5). De acordo com o órgão, estas pessoas estão sendo atendidas com mantimentos, como colchões, telhas, lonas e materiais de limpeza.

As cidades com mais pessoas atingidas desde o início das ocorrências são São Jorge do Oeste (1,6 mil), Cascavel (1,3 mil) e Mangueirinha (800), na região Oeste do Estado. Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antônio Olinto, Londrina, Mallet, Marialva, Paraíso do Norte, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Planalto, Quintandinha, Rio Branco do Sul, Santa Cruz de Monte Castelo, São Mateus do Sul, São Sebastião da Amoreira, Sulina e Vitorino também registraram pessoas afetadas ou atendimentos da Defesa Civil no período.

Ao todo, 1.047 casas foram danificadas de alguma forma por vendavais, chuvas de granizo, enxurradas, alagamentos ou deslizamentos, e 24 pessoas seguem alojadas nas casas de parentes ou amigos.

ENERGIA – A Copel restabeleceu o fornecimento de energia para maior parte das residências afetadas pelas chuvas, apesar de novas chuvas que afetaram a rede nas regiões Leste e Centro-Sul do Estado e demandaram mais de 2 mil serviços emergenciais por parte da companhia. Ao final da tarde desta quinta-feira, 19,3 mil residências estavam sem luz – desde a madrugada, cerca de 500 mil casas chegaram a ficar sem energia.

Os municípios com mais casas sem luz são Arapongas, com 3 mil consumidores desligados, Jaguariaíva, com 1,5 mil casas sem energia, e Matinhos, com 1,4 mil unidades desligadas.

A intensidade do temporal provocou estragos em postes e quedas de árvores sobre a rede. Ao todo, a companhia registrou, até agora, 144 postes danificados que precisarão ser substituídos: 78 nas regiões Oeste e Sudoeste, 52 no Noroeste e 14 no Norte. Somente em Cascavel, 43 postes foram afetados.

A Copel alerta que, em ocorrências climáticas como esta, população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.

CHUVAS – De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o maior volume de chuvas desta quinta-feira foi registrado na região dos Campos Gerais, com 40,4 mm. O acumulado, no entanto, foi menor do que o registrado na quarta, quando cidades do Sul do Estado chegaram a ter mais de 100 mm em 24 horas.

Ainda assim, focos de chuva com raios foram registrados nas regiões Norte Central, Centro-Sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba. O Norte Pioneiro foi a região que teve ventos mais fortes, próximos a 45 km/h.