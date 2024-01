Socorrista do Samu é agredido durante atendimento em Apucarana

Na noite de domingo (31), um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi agredido enquanto prestava atendimento a um adolescente em surto psicótico. O incidente ocorreu por volta das 20h no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana.

De acordo com relatos do socorrista à Polícia Militar (PM), a equipe do Samu foi chamada para atender um jovem em surto psicótico em uma residência localizada na Rua José Ciapina. Quando os socorristas solicitaram que o adolescente entrasse na ambulância, ele saiu correndo para a rua.

Tanto os socorristas quanto familiares do jovem correram atrás dele na tentativa de imobilizá-lo. No entanto, durante a abordagem, o adolescente acabou agredindo um dos socorristas, causando uma lesão em seu braço esquerdo.

A polícia foi chamada para intervir na situação e compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O adolescente apresentava uma escoriação no abdômen em decorrência da contenção realizada pelos familiares. Segundo a família, o jovem tinha histórico de bipolaridade.

Um boletim de ocorrências foi registrado para investigar o caso e apurar as circunstâncias da agressão ao socorrista do Samu durante o atendimento ao adolescente em surto psicótico.