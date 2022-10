Setor Policial de Mandaguari: Atendimento de acidente, Vias de Fato e Furto de moto

Data do Registro: 25/10/2022 10:39:33 Endereço: RUA JOSE FERREIRA NHOBELO, 9, CENTRO – MANDAGUARI, Paraná. Natureza Atendimento: ATENDIMENTO DE ACIDENTE – SEM ILICITUDE

Descrição do Fato: A equipe foi solicitada para comparecer ao local supracitado onde acabara de ocorrer ATENDIMENTO DE ACIDENTE – SEM ILICITUDE, no qual o veículo Toyota Corolla de placas trafegava pelo endereço supracitado quando uma senhora, de idade avançada, atravessou a via sem olhar, vindo a colidir com o veículo. Diante dos fatos o condutor do veículo prestou o devido socorro acionando o SAMU, onde a senhora, foi encaminhada ao pronto atendimento municipal ainda consciente. A equipe orientou as partes.

Data do Registro: 25/10/2022 16:17:24 Endereço: RUA JOAO ERNESTO FERREIRA, CENTRO – MANDAGUARI. Natureza Atendimento: VIAS DE FATO

Descrição do Fato: Relata o solicitante, que é vistoriador, que se deslocou até o endereço localizado na rua, para vistoria de imóvel que está em fase de término de locação e ao chegar, após avaliação, em desacordo com o inquilino, o mesmo o agrediu com socos e tapas na face, deixando lesões leves (arranhões e hematomas), bem como o derrubou e o arrastou. Diante dos fatos, a equipe o orientou, haja vista o autor não estar no local, quantos aos procedimentos cabíveis.

Data do Registro: 25/10/2022 17:28:14 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, CENTRO – MANDAGUARI. Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Descrição do Fato: A equipe foi solicitada por volta das 14h30min do presente dia para se deslocar até a Rua Tertuliano Guimarães Junior em frente ao numero, onde a vítima relatou que sua motocicleta HONDA/NXR150 BROS MIX KS (KIK7376) havia sido furtada e o possível autor havia deixado o capacete na loja em frente ao local do estacionamento, iniciado patrulhamento afim de localizar a motocicleta, foi nos repassado via central de operações que as câmeras do município em frente ao local do FURTO QUALIFICADO havia filmado, com qualidade, toda a ação delituosa e que em posse da polícia civil, haviam reconhecido o autor como sendo… o qual vestia uma calça jeans de cor azul e camisa polo de cor azul com detalhes vermelhos nas mangas e gola. Continuado o Patrulhamento afim de localiza-lo, após as novas informações, obtivemos nova denúncia via central de operações que o mesmo estaria com a referida motocicleta e um bar situado. No local, a equipe deu voz de abordagem a A R A o qual trajava as mesmas vestes do vídeo e estava em posse da motocicleta furtada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo, haja vista estar em flagrante continuado, e encaminhado o mesmo, juntamente com motocicleta e seu proprietário até a delegacia de polícia civil de Mandaguari para procedimentos cabíveis. É relevante salientar que o capacete utilizado no cometimento do ilícito, cor branca, estava com A R A na hora da abordagem.