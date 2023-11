Saúde de Mandaguari confirma mais uma morte por covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, na sexta (17), novo boletim da covid-19. De acordo com a pasta, o balanço entre os dias 1º e 17/11 confirmou uma nova morte provocada pela doença e 174 novos casos de covid-19.

A morte é de uma paciente do sexo feminino, de 29 anos, que apresentava comorbidades. A paciente tinha lúpus e havia sido imunizada com 4 doses anticovid. O início dos sintomas foi no dia 28/10 e a morte ocorreu no dia 16/11, em Maringá.

Desde o início da pandemia, Mandaguari contabiliza 148 mortes em decorrência da covid-19.