Santa Maria Futsal inicia preparação para temporada 2025; veja os novos nomes

Clube jandaiense apresenta elenco e comissão técnica para a temporada 2025, mirando novas conquistas no futsal estadual

Na noite desta sexta-feira (21), o Santa Maria Futsal realizou a primeira reunião de trabalho para a temporada 2025, apresentando sua diretoria, equipe técnica e elenco. O encontro marcou o início de um novo ciclo para o clube, que busca consolidar seu sucesso no futsal paranaense.

Na noite desta sexta-feira (21), o Santa Maria Futsal realizou a primeira reunião de trabalho para a temporada 2025, apresentando sua diretoria, equipe técnica e elenco. O encontro marcou o início de um novo ciclo para o clube, que busca consolidar seu sucesso no futsal paranaense.

Estrutura da Equipe para 2025

A comissão técnica será composta por:

Hiago Sena – Treinador

Anderson Rodrigues – Preparador Físico

João Gabriel – Preparador Físico/Academia

Leonardo Panice – Nutricionista

Paulo Marcelo – Gerência Administrativa e Financeira

Michel Mikcha e Marco Yoshida – Marketing e Comunicação

Também participaram da reunião o fundador do clube, André Saddi, e o ex-diretor esportivo, Alex Chaves.

Renovados e Novos Reforços

Entre os jogadores que permaneceram no elenco estão Kayky, Luquinha, Eduardo e Yuri. Para reforçar o time, foram contratados Pelé, Bigode, Canhoto, Brian “Bahia”, Rael, Victor Hugo, Gabriel, Diogo, Davi, Christian, Hygor “Jaca” e Bernardo.

Novo Treinador

O treinador Hiago Sena foi oficialmente apresentado. Com experiência internacional e passagens por clubes como São Caetano Futsal, Fuorigrotta (Itália), São Francisco Futsal (SC) e Al Tadahmon (Kuwait), ele chega com a missão de levar o Santa Maria Futsal a novos patamares.

Expectativas para 2025

A diretoria destacou o crescimento do clube nos últimos anos e a esperança de uma grande temporada. “Chegamos pelo segundo ano consecutivo ao Top 4 do Paranaense. Tivemos novamente um atleta na Seleção do Campeonato (Kauã). Temos boas expectativas para este ano, com um elenco reforçado e um novo treinador. O Santa Maria hoje é uma potência no Paraná e seguiremos trabalhando para levar o nome de Jandaia do Sul cada vez mais longe”, afirmou o fundador André Saddi.

Retrospecto do Santa Maria Futsal em 2024

Bicampeão dos Jogos Abertos – Fase Regional (Porecatu)

Campeão da Liga Metropolitana de Londrina – Futsal SUB-20

Vice-campeão da Fase Macroregional (Cornélio Procópio)

Primeiro time de Jandaia do Sul a se classificar para a fase final do JAP’s

4º colocado no Campeonato Paranaense 2024.

.