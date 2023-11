Romagnole promove feira de empregabilidade para PCDs

Evento será no dia 05 de dezembro e vai oferecer diversas oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência

Com o objetivo de promover a inclusão e fomentar a diversidade dentro da organização, a Romagnole realizará na próxima terça-feira, 05 de dezembro, a primeira edição da Feira de Empregabilidade PCD – Dia da Inclusão. O evento, que acontecerá na Matriz da companhia, oferecerá oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência que moram em Mandaguari e cidades da região.

Esta iniciativa faz parte dos princípios da empresa, que tem a valorização do ser humano como um dos pilares que pautam a sua atuação. Atualmente a Romagnole conta com vários colaboradores com algum tipo de deficiência e desenvolve ações para promover o acolhimento e a integração deste público nos ambientes de trabalho.

Serviço:

Feira de Empregabilidade PCD – Dia da Inclusão

Dia 05 de dezembro, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas

Local: Matriz da Romagnole – Rua Rocha Pombo, 335 – Centro – Mandaguari