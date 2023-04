Rapaz morre após sofrer acidente de moto em Apucarana

Um jovem de 18 anos, identificado como Peterson Henrique Vieira da Silva, faleceu após um acidente de moto na noite deste domingo em Apucarana. Peterson conduzia uma moto em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, colidindo contra uma árvore na Rua Marcílio Dias. Ele foi levado para o Hospital da Providência, mas não sobreviveu. Amigos postaram mensagens nas redes sociais lamentando a perda e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.