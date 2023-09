Rapaz é atropelado por trem em Mandaguari

Um rapaz de 27 anos foi vítima de um grave acidente na tarde desta sexta-feira (29) em Mandaguari. O rapaz foi atropelado por um trem e precisou ser socorrido de helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu próximo à rodoviária.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se dirigiram ao local para prestar os primeiros socorros ao jovem. De acordo com os socorristas, o rapaz apresenta atrofia em uma das pernas, o que pode ter contribuído para o acidente ao atravessar a linha férrea e ser atingido pela locomotiva.

Após ser entubado, o rapaz foi transferido de helicóptero do Samu para o Hospital Universitário de Maringá.