Quatro morrem em acidente com ambulância do SAMU

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (25) na rodovia do Xisto (BR-476), no km 313, região do Limoeiro, entre São Mateus do Sul e União da Vitória, no Paraná.

Uma ambulância do Samu de São Mateus do Sul perdeu o controle na pista, rodou e colidiu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Na ambulância, o médico e uma enfermeira, além de um paciente que estava sendo transferido para União da Vitória após sofrer um AVC morreram no local do acidente.

O motorista da ambulância do Samu chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Regional de União da Vitória na madrugada desta quinta-feira (26).

As vítimas fatais foram identificadas como: Leandro Martins (médico), Brenda Santos (enfermeira), Alisson Ferreira (motorista) e o paciente Altair Silva dos Santos.

No caminhão, o motorista e uma passageira, que sofreram ferimentos e foram encaminhados para o pronto atendimento de São Mateus do Sul.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada de Frontin e do Samu atenderam a ocorrência. A rodovia ficou parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

* Com informações Clic Sul News via TnOnline