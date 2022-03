Com uma estrutura ampla a moderna, o PUMP Beauty & Store comemora seu 1º Aniversário em Jandaia do Sul e se consolida como um dos principais espaços de beleza e bem estar de nossa cidade. Está localizado na Rua Luiz Vignoli nº 730 (em frente ao FISK).

As proprietárias Edilaine Vianna e Camila Freitas se sentem motivadas pelo resultado e planejam a expansão do negócio. Explicam que o bom momento se deve a retomada no seguimento de eventos e também à diversidade de serviços oferecidos que tem como objetivo a valorização da beleza individual.

O espaço conta com pacotes para eventos como Dia da Noiva, Formandas, Debutantes e Imagem Profissional. Possui também serviços voltados para cabelo (corte, penteado, química, mechas, morena iluminada), cuidados com as unhas (manicure e pedicure), serviços de embelezamento facial (design de sobrancelhas tradicional, com henna ou tintura, lash lifting, maquiagem, brownlamination) e limpeza de pele. Conta ainda com uma loja especializada de produtos de maquiagem, cuidados para pele e cabelo.

Recentemente passou a oferecer cashback, onde a cada serviço ou produto adquirido gera um cupom de desconto para compras ou serviços futuros.

Venha nos conhecer e dê um PUMP em você!

Acesse nossas redes sociais e conheça nosso trabalho:

Instagram: @pumpbeautystore | @edilaineviannabeauty.store | @camilafreitas.beauty

Facebook: Pump – beauty& store

Whatsapp: (43) 99918-7108 Edilaine | (43) 99635-8571 Camila