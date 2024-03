Proprietário deixa chave no contato e Honda Biz é furtada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 17h55 deste domingo (17).

O solicitante relatou a PM que chegou em seu estabelecimento comercial (Casa do Salgado) com sua motocicleta Honda modelo BIZ 125 de cor laranja, e estacionou em frente ao local, deixando a chave na ignição e o capacete no guidom da motocicleta e entrou no estabelecimento, permanecendo em seu interior por cerca de 5 minutos.

Quando estava saindo, percebeu um masculino magro, trajando blusa de manga longa de cor escura montado na motocicleta e evadindo-se do local.

O solicitante tentou seguir o autor do furto, o qual seguiu sentido a cidade de Jandaia do Sul pela estrada velha, porém perdeu o contato visual. Diante dos fatos, esta equipe orientou o solicitante quanto aos procedimentos cabíveis aos fatos.