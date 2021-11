O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente convida agricultores que tenham interesse no cultivo do setor cafeeiro para a abertura do Programa + Café – Qualidade do plantio à Comercialização, que acontecerá no próximo dia 25 de novembro às 19 horas, na Acejan.

Para mais informações ligue para (43) 3432-9252.