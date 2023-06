PRF recupera em Mandaguari veículo furtado em Campinas

No início da noite deste sábado (03), por volta das 19h00, no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari/PR, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um veículo VW/T. Cross Tsi de cor preta com placas de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 43 anos, que seguia sentido Maringá a Londrina.

Em fiscalização aos sistemas, os policiais constataram haver para este veículo registro de furto em 29 de agosto de 2022, na cidade de Campinas/SP.

Também fora constatado pelos PRFs que este veículo pertence a uma locadora e que esta alega inadimplência e supressão do rastreador.

Ao ser questionado, o condutor, um homem de 43 anos, informou que foi contratado por uma senhora para levar seus pais idosos de Xambrê/PR, até Sumaré/SP, porém nada informou sobre o registro de crime na cidade paulista.

O veículo e os ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari para os procedimentos cabíveis.