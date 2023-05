PRF apreende maconha em Mandaguari

Dois jovens foram presos em flagrante

Na tarde desta quinta-feira (04), por volta das 16h40, no km 202 da BR 376, entre Mandaguari e Marialva, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava em fiscalização focada no combate à criminalidade, quando abordou um veículo VW/Santana com placas de Mandaguari/PR, conduzido por um rapaz de 20 anos e como passageiro, outro rapaz de 22 anos.

Iniciado a fiscalização os policiais visualizaram um pacote no banco traseiro, que após aberto constatou-se se tratar de maconha. Ao todo, após a pesagem, totalizou 3,9 kg divididos em seis tabletes.

Questionados os rapazes, apenas o de 22 anos se limitou a dizer que a maconha era sua e que o condutor lhe havia emprestado o veículo e também que a tinha adquirido em um ponto pré estabelecido em Maringá.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Em tese, eles responderão pelo crime de tráfico de drogas, com pena entre 5 a 15 anos de reclusão.