PRF apreende em Mandaguari veículo abarrotado com cigarros contrabandeados

Na tarde desta sexta-feira (8), no km 01 da BR 376, acesso à cidade de Mandaguari, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Fiat Siena com placas de Londrina, e de imediato perceberam se tratar de contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.

Em vistoria, foram encontrados aproximadamente cinco mil maços.

O condutor, um homem de 33 anos, morador de Arapongas, disse aos policiais que pegou essa carga em Guaíra e pretendia entregá-la em Londrina. Afirmou ainda que receberia determinada quantia pelo transporte criminoso.

Ocorrência encaminhada aos órgãos competentes em Maringá.

O condutor responderá, em tese, pelo crime de contrabando com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão.