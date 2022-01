Prefeitura de São Pedro do Ivaí entrega tablets para agentes de combate a endemias

A prefeitura de São Pedro do Ivaí se preocupa em investir na modernização de todos os setores, tendo como aliado a informatização e a inserção de novas tecnologias para que o trabalho prestado à população seja mais eficiente e os dados públicos sejam armazenados de forma mais segura.

O setor de saúde recebeu na última semana mais um importante investimento. Ao invés de pranchetas, agora os agentes de combate a endemias do município utilizarão tablets para registrar o trabalho de prevenção ao Aedes aegypti.

Inicialmente, cinco agentes de endemias e um supervisor de equipe começaram a usar o equipamento em campo. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 07 tablets, totalizando investimento de R$ 11.786,18.

O secretário municipal de Saúde, que responde interinamente pela pasta, Bruno Cesar de Freitas Ribeiro, explica que a informatização permitirá mais agilidade na coleta de dados para controle de doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, chikungunya e zika vírus. “Através do aplicativo, o Agente de Combate as Endemias tem acesso ao planejamento das ações, para vistorias mais rápidas e buscando evitar o trabalho dobrado, além de poder realizar controle de visitas por QR Code, informações sincronizadas no aplicativo, importação de locais para vistorias e exportação de visitas realizadas e registro para controle de focos de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus”, assinala o secretário.

Os tablets foram entregues nessa sexta-feira (21), na sede da secretaria municipal de Saúde, com a presença da prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, e do presidente da Câmara Municipal, Carlos Eduardo do Prado Martins.

A Prefeita Regina relembrou que um dos principais compromissos de sua gestão é investir na modernização e informatização do sistema público. “Desde que assumimos a prefeitura estamos investindo muito na informatização dos setores, renovando e inserindo equipamentos que colaboram para que o servidor preste um trabalho melhor e tenhamos um banco de dados com informações mais completas e precisas para trabalhar com as políticas públicas. No momento foram sete equipamentos para os agentes de endemias, mas este investimento continuará”, frisou a Prefeita Regina.