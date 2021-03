Prefeitura de Marumbi é arrombada

Na manhã desta quarta-feira (3), ao chegar na prefeitura de Marumbi, o chefe de gabinete constatou o arrombamento.

O indivíduo arrombou uma porta dos fundos, que dá acesso ao prédio, em seguida a porta do gabinete do prefeito Adhemar Rejani e entrou em algumas salas.

Depois de vasculhar o local, saiu levando apenas um Notebook, que fica na recepção.

Como o prédio da prefeitura não é equipado com câmeras de segurança, ainda não há pistas do marginal.

A Polícia Militar foi ao local, fez os devidos levantamentos e o caso é investigado.

